Владислав Наместников: "Кубок мира - незабываемый опыт"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников отметил, что дебют в сборной России на Кубке мира-2016 придал ему уверенности в собственных силах. Фовард отметил, что этот опыт важен для него.

– Дебют во взрослой сборной России придал уверенности? Конечно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Наместникова. – Обидно, что не выиграли турнир, но у меня остались о нем самые лучшие воспоминания. Были все лучшие игроки мира, очень классная организация. Незабываемый для меня опыт. Самым главным было просто познакомиться со всеми в команде. Я там никого особо не знал, кроме ребят из "Тампы". Поэтому было приятно встретиться со сборниками и вообще изнутри посмотреть, как там все в первой команде устроено.

Очень понравилось. Все на русском говорят друг с другом в раздевалке, поэтому атмосфера другая, чем в раздевалке команды НХЛ. Хотя у нас и в "Тампе" четыре человека, да еще "проспекты" из России. И мы не одни такие – смотришь на "Монреаль" или "Колорадо", там тоже много русских. Возвращаются ребята в НХЛ играть.