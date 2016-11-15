Владислав Наместников: "Хет-трик в ворота "Питтсбурга"? Я и не помню"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников рассказал о том, чем ему запомнился последний год. Российский форвард выделил несколько значимых событий: выступление на Кубке мира, удачная игра в плей-офф НХЛ, а также первый хетт-трик в карьере.

– Кубок мира запомнится, – приводит официальный сайт НХЛ слова Наместникова. – С клубом мы почти дошли до финала Кубка Стэнли второй год подряд. Хет-трик в ворота "Питтсбурга"? А я даже не помню, когда это было. В январе? Да, тогда относится к 2016. Тот вечер действительно был для меня особенным – первый хет-трик в НХЛ это всегда серьезно.