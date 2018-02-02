Владислав Наместников: "Хедман на "Витька" откликается. Его в "Барысе" научили"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" отметил, что в жизни он скромный человек и в раздевалке особо ничего не говорит. Также он рассказал, что главный футбольный фанат в команде – защитник Виктор Хедман, который всем рассказывает последние новости в этом виде спорта.

– Насколько активно ведете себя в раздевалке?

– В жизни я скромный, тихий, и поэтому особо ничего не говорю.

– Как отношения у россиян "Тампы" со шведской диаспорой команды?

– Отличные ребята. Хедман на "Витька" откликается. Он же в "Барысе" играл, его там научили.

– Кучеров говорил, что шведы вам все футбольные новости рассказывают.

– Хедман, знаю, за "Манчестер Юнайтед" болеет. В компьютерные игры за него играет, фанат бешеный. Помню, как шведы пришли в раздевалку после того, как они Италию обыграли и на чемпионат мира вышли. Так орали и радовались – аж смешно было. (Игорь РАБИНЕР)

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