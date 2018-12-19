Владислав Наместников: "Драка немного разозлила"

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников остался доволен матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом" (3:1). Он забросил шайбу и сделал две результативные передачи, а также получил штраф за драку с Райаном Гецлафом.

– Драка немного разозлила, да, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Наместникова. – Может, из-за этого игра пошла? Может, надо раньше было подраться? Самое главное, что выиграли. Я думаю, это поднимет всем настроение и уверенность придет.

У нас молодая команда, которой, возможно, не хватает опыта. Но мы отступаем, когда начинаем вести в счете. Даем (сопернику) много места. Это проблема, которая нужно обсуждать и улучшать. Сколько уже игр мы ведем в счете и проигрываем. С этим нужно разобраться внутри команды и двигаться дальше.

Нам не хватает стабильности. Мы играем 20 минут, а потом встаем в защите. Нас крутят и забивают. Надо играть 60 минут, а мы то делаем это, то не делаем.