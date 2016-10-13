Владислав Каменев: "Выставочные матчи провел не лучшим образом. Не пойму, почему"

Нападающий "Нэшвилла" Владислав Каменев подчеркнул, что надеялся закрепиться в составе клуба и войти в заявку на старт сезона НХЛ. Тем не менее, форвард после выставочных матчей был переведено обратно в клуб АХЛ "Милуоки".

– Конечно, я очень надеялся, что буду играть в НХЛ, - сказал Каменев. - Летом много готовился, но выставочные встречи провел не самым лучшим образом. Так и не могу понять, что же со мной произошло. Но в "Милуоки" отличная команда, прекрасный тренер. Жду начала сезона. Будет весело. Мы сейчас на новую арену переехали. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Каменева - скоро в "СЭ"