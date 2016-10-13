Владислав Каменев: "Вернусь в "Нэшвилл", когда разберусь в том, что у меня не получается"

Нападающий "Нэшвилла" Владислав Каменев, который переведен в клуб АХЛ "Милуоки", подчеркнул, что не чувствует себя одиноким. Российский форвард сомневается, что его проблемы связаны с низким уровнем знания английского языка.

– Вы единственный российский игрок, в системе "Нэшвилла". Тяжело?

– Теперь еще есть Яков Тренин, но он в юниорской лиге играет. Как сказать, тяжело… Я не чувствую себя одиноким.

– Что веселого было в лагере "Нэшвилла"?

– Один раз на картинге ездили кататься. Я не был самым быстрым, но там и непонятно, у кого какие результаты. Много заездов было.

– К вам пришел Пи-Кей Суббан.

– Он, кстати, в выставочных матчах здорово смотрелся. Парень делает шоу, к нему тут огромный интерес. После каждого матча журналисты идут к нему. В раздевалке все время весело.

– А к вам идут репортеры?

– Пытаются, но мой английский еще не настолько хорош, чтобы я давал интервью.

– Не в этом ли причина неудачи в тренировочном лагере?

– Незнание языка? Не думаю. Я же прекрасно понимаю, что от меня требуют, стараюсь. Но что-то не получается. Разберусь – вернусь в "Нэшвилл". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Каменева - скоро в "СЭ"