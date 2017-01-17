Владислав Каменев: "У меня в этом сезоне неплохо получается"

Капитан молодежной сборной России-2016 Владислав Каменев в интервью "СЭ" отметил, что хочет пробиться в "Нэшвилл" на постоянной основе. По его словам, сезон в АХЛ складывается удачно.

– Вы сейчас на втором месте в списке бомбардиров вашей команды в АХЛ. Болею за ваше лидерство.

– У меня вообще в этом сезоне неплохо получается. Уже набрал почти столько же очков, сколько в прошлом году, но впереди еще половина чемпионата. Борьба за первое место? На самом деле, мне это не важно. Сколько там разрыв?

– Два очка.

– Буду первым или не буду – нам надо побеждать. И потом, у меня другие задачи: хочу не время от времени получать вызовы в "Нэшвилл", а быть в обойме клуба постоянно. Но, конечно, там конкуренция серьезная. Насколько понимаю, еще одного центра выменяли в систему клуба. Будет непросто.

– Как там наши ребята в АХЛ?

– Мы очень часто играем против Евгения Свечникова из "Грэнд Рапидс" и Ивана Барбашева из "Чикаго". Обязательно ужинаем вместе, общаемся. Они тоже стараются. С командой Барбашева мы раз двенадцать за сезон встречаемся. Иван – молодец. Ему, конечно, хочется тоже получить шанс в "Сент-Луисе".

– Мы с вами разговариваем, а фоном кто-то воет.

– Друг оставил собаку, а сам ушел по делам. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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