Владислав Каменев: "Смотрю на Маккинонна с открытом ртом"

Форвард "Колорадо" Владислав Каменев рассказал об игре за "Эвеланш". Он также отметил главный элемент успеха клуба.

- Нэйтан Маккиннон - главный элемент успеха "Колорадо"?

- Конечно, он приносит много очков. Не знаю, что можно делать, чтобы так играть. Я смотрю на него с открытым ртом.

- Кто был вашим кумиром в начале карьеры?

- Всегда нравился Сергей Федоров. Да, пока я играю в "Колорадо" на фланге, но большую часть карьеры провел, как и Федоров, в центре.

- И как вам на фланге?

- Мне показалось, что поменьше беготни. Центру нужно и спереди и сзади играть, помогать защитникам.

- Как помогает тот факт, что в команде есть Семен Варламов?

- Семен помогает постоянно (улыбается), часто общаемся. В "Нэшвилле" никого из россиян не было в первые мои годы за океаном. (Александр Чехов)