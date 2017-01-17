Владислав Каменев: "Понял, что могу играть в НХЛ"

Капитан молодежной сборной России-2016 Владислав Каменев в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ за "Нэшвилл" . По его словам, во второй встрече он сыграл гораздо лучше.

– Видел ваш второй матч в НХЛ против "Чикаго". И мне показалось, что вы сыграли гораздо лучше.

– Да я и сам чувствовал себя уверенней. Хорошая игра была, согласен. Многое получалось.

– И все-таки вас отправили обратно в АХЛ.

– Были сказаны обычные слова о том, что за мной будут следить, чтобы я продолжал работать. Но если честно, то я очень рад, что все-таки дебютировал в НХЛ. Понял, что могу играть на таком уровне.

– Обычно те, кто возвращается в АХЛ, не могут найти мотивацию. Вот и у вас в двух встречах за "адмиралов" ни одного набранного очка.

– А не везло просто – моментов-то было много. Нет-нет, вы ошибаетесь, я как раз еще больше стал играть, и теперь у меня большое желание вернуться в "Предаторз". Теперь уже понял, как близко нахожусь от лиги. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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