Владислав Каменев: "Нелепо возвращаться в Россию, не исполнив мечту"

Нападающий "Нэшвилла" Владислав Каменев, который переведен в клуб АХЛ "Милуоки", не рассматривал возможности возвращениия в Россию. По словам форварда, глупо думать о возвращении, не исполнив мечту.

– Не мелькала мысль, что надо вернуться домой? Играли бы в первом звене "Металлурга".

– В первом бы точно не играл – вы же знаете состав звеньев.

– Хорошо, во втором. Это 16 минут, стабильное большинство.

– Нелепо возвращаться в Россию, не исполнив мечту. Вы не думайте, я не считаю, что все потеряно. Буду играть – вызовут.

– В прошлом году не вызвали.

– Это да. Видимо, у тренеров было такое видение. Обсуждать это не имеет никакого смысла.

– Неужели летом вам не звонили из "Металлурга?

– Ни разу. Не было и слухов об обмене в НХЛ. По крайней мере, я ничего подобного не слышал. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Каменева - скоро в "СЭ"