Российский нападающий клуба "Сан-Антонио" из АХЛ Владислав Каменев не планирует возвращаться в КХЛ. Хоккеист намерен пробиться в основной состав "Колорадо", фарм-клубом которого является "Рэмпэйдж".

– Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик сказал, что российский нападающий стопроцентно получит свой шанс в НХЛ, – цитирует ТАСС агента Каменева Ростислава Сагло. – Каменев очень сильно вырос как игрок и на данном этапе карьеры не рассматривает вариант возвращения в КХЛ. Настроение у хоккеиста и его семьи хорошее, он хочет пробиться в основной состав команды. Представители ЦСКА и "Металлурга" с нами ничего не обсуждали, а Каменев заинтересован только в выступлении в НХЛ.

Каменев является двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира. В АХЛ на его счету 97 очков (39 шайб + 58 передач) в 138 матчах.