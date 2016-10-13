Владислав Каменев: "Надеюсь, "Милуоки" покажет достойный результат в этом сезоне НБА"

Нападающий "Нэшвилла" Владислав Каменев, который переведен в клуб АХЛ "Милуоки", подчеркнул, что следит за выступлением команды "Милуоки Бакс" в НБА. Форвард надеется, что в этом сезоне они покажут хороший результат.

– Что скажете о перспективах "Милуоки Бакс" в этом сезоне НБА?

– Надеюсь, что команда покажет достойный результат. К счастью, у нас с ними не расходятся домашние и выездные матчи. Посмотрел много игр и в этом году планирую пойти.

– Почему вам билеты продают?

– Нам бесплатно дают. Два – ближе к площадке, а остальные – в ложе.

– Надо брать у площадки.

– Так получилось, что я все время из ложи смотрел. Но в этот раз буду настаивать, чтобы сесть ближе к паркету.

– Про клуб из главной бейсбольной лиги и не спрашиваю.

– Бессмысленно, так как я понял, что этот вид спорта совершенно не мой. Сидеть три часа и следить непонятно за чем я просто не могу. Так что даже не интересуюсь бейсболом и в правилах не разбираюсь. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Каменева - скоро в "СЭ"