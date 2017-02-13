Владимир Воробьев: "Захожу в раздевалку и вижу Гретцки. Он яблоко грыз"

Тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев рассказал о своем знакомстве с лучшим бомбардиром НХЛ Уэйном Гретцки. Они защищали цвета "Рейнджерс" с 1996 по 1998 год, однако Воробьев в основном выступал в фарм-клубах ньюйоркцев.

– Вы же поиграли в НХЛ. Пусть и недолго, но зато в "Рейнджерс" и "Эдмонтоне". Выходили на лед в звене с Уэйном Гретцки.

– Знаете, я первый раз приехал на стадион, подошел к раздевалке, открываю дверь и вижу Уэйна. Зайти боялся.

– Почему?

– Да как почему? Что за странный вопрос! Я про него книжки читал, он для меня был божеством, а тут он в раздевалке.

– Что Гретцки?

– Ничего, сидел яблоко грыз. Поздоровался со мной так, словно знакомы тысячу лет. Он уже ветераном был, на пути к завершению карьеры. Достаточно скромный. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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