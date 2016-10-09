Владимир Тарасенко: "Здорово, что Якупов будет выступать за "Сент-Луис"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко подчеркнул, что он поможет освоиться в команде новичку Наилю Якупову. Он выразил уверенность в том, что соотечественнику, перешедшему из "Эдмонтона", удастся себя проявить.

– Здорово, что Якупов теперь будет выступать за "Сент-Луис", – приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко. – Сделаю все что могу, чтобы помочь ему освоиться. Мы никогда не играли раньше в одной команде. Общаться стали года два-три назад. Он отличный хоккеист и хороший человек. Думаю, он себя здесь покажет.