Владимир Тарасенко: "В плей-офф будет тяжело, но мы уверены в своих силах"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко подвел итоги регулярного чемпионата НХЛ и поделился ожиданиями от плей-офф. В первом раунде плей-офф "Блюз" сыграет с "Миннесотой".



– Не хочу говорить о смене тренера. Скажу лишь, что ребята стали ближе друг к другу. Хичкок отлично поработал, а после него пришел Майк (Йео), – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ. – Они оба провели хорошую работу, чтобы вывести команду в плей-офф. Мы уверены в своих силах и верим друг в друга, можем бороться до конца. В плей-офф будет тяжело, но при этом весело. Нужно показать свою игру.