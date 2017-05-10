Владимир Тарасенко: "У меня есть проблемы, но ничего такого, что потребовало бы операции"

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг удивлен сообщением о том, что нападающему команды Владимиру Тарасенко потребуется операция. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что российскому форварду необходимо хирургическое вмешательство.

– Мы с Майком Йео сегодня встречались с Владимиром и никаких опасений на этот счет нет, – приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ. – Полагаю, что в цепочке российский агент – российский тренер – российские СМИ возникли трудности перевода. Я тоже вчера видел эти сообщения и был удивлен.

Я ему позвонил, а Владимир сказал: "У меня есть проблемы, но ничего такого, что потребовало бы проведения операции".

Мы работаем над его проблемами. Он габаритный игрок, который много играет против физически сильных соперников, так что я не удивлен, что сейчас он чувствует себя не лучшим образом.