Владимир Тарасенко: "Страха нет, что снова получу травму на льду, все в порядке"

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" в интервью "СЭ" рассказал о своем самочувствии и отметил, что посвятил лето реабилитации и подготовке к сезону.

– Вы все лето восстанавливались от травмы плеча. Как себя чувствуете сейчас?

– Хорошо. Восстановился раньше времени. Летом я в Сент-Луисе остался, чтобы успеть вернуться в строй, не рисковать. Немного тяжеловато было из-за того, что давно не играл, но какого-то такого страха нет, что снова получу травму на льду, все в порядке.

– Насколько далеки от оптимальной формы?

– Уже игры идут, поэтому нужно находиться в оптимальной форме. Не хочется, наверное, это на начало сезона списывать, но пока, вы видите, у нас напряженные матчи. В команде много новых ребят. Я бы не сказал, что мы не сыграны. Все выкладываются, но что-то не получается пока. Уже нет времени раскачиваться, особенно после прошлого года, когда нам не хватило одного очка до плей-офф. И те ребята, которые были здесь в прошлом сезоне, понимают, насколько все это ценно. И даже сегодня, пускай мы проиграли в овертайме, что очень печально, мы набрали одно очко.

– Летом, несмотря на реабилитацию, вам удалось выбраться с семьей в отпуск?

– У нас было две недели на отдых. Все остальное время я ездил три раза в неделю на реабилитацию. Много с кем работал. Наверное, врачи и медицинский персонал, который помогли мне с восстановлением, не прочитают это интервью, так как оно на русском языке, но хочется сказать им спасибо. Они хорошую работу проделали, поддерживали меня. Было тяжело, но все позади. Сейчас сезон идет, поэтому намного веселее, чем восстанавливаться после травмы.

– Вносили ли вы корректировки в летнюю подготовку?

– Понятно, что нельзя было давать нагрузки на верхнюю часть тела какое-то время. Но довольно-таки рано начал тренироваться, чтобы в хорошей форме начать лагерь. В этом году тяжелые тесты были. Какие-то были ограничения из-за плеча долгое время, но, как я сказал, с опережением графика восстановился, поэтому раньше начал работать – сейчас все нормально.

– С кем-то из российских хоккеистов НХЛ из других команд виделись этим летом?

– Это лето мы с семьей провели в Америке, поэтому мало, что удалось сделать и с кем встретиться. Провел больше времени с семьей, побыли вместе в Сент-Луисе, на отдыхе. Виделись, кстати, с Артемом Анисимовым, против которого я играл сегодня, – поужинали вместе летом. (Виктория Булахова)

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