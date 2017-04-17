Владимир Тарасенко: "Сент-Луис" ведет 3-0, но старается не расслабляться"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после победы над "Миннесотой" (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Стэнли подчеркнул, что команда старается не расслабляться, несмотря на комфортный счет в серии (3-0). Сам российский форвард в третьей игре отметился голевой передачей.

- Знали, что будет тяжелая игра. Возможно, еще тяжелее, чем первые две, - сказал Тарасенко в интервью пресс-службе русскоязычной версии сайта НХЛ. - В тактическом плане это был важный матч. Настрой был только на победу. Знали, что ожидать. Выполнили тренерскую установку, выложились на 100 процентов. Хорошо, что сейчас лидируем 3-0. Стараемся не расслабяться, готовимся к четвертой игре.

- Как поменялась игра Аллена с начала сезона?

- Джейк всегда хорошо играл, просто журналисты любят играть на том, у кого идет игра, у кого нет. Мы всегда верили в него и в Картера Хаттона. Они очень помогали нам в течение сезона, помогают и теперь.

- Каждый раз, когда вы получаете шайбу, у вас два-три игрока. Как бороться с "Миннесотой"?

- Просто бороться. Моментов много, надо реализовывать. Если на тебя бегут три игрока, значит партнеры открыты. Нет такого хоккея, против которого не найти противоядия.