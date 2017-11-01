Владимир Тарасенко: "Сент-Луис" может еще прибавить, у нас есть чувство железной уверенности"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметил, что нервничал, когда не мог забить на протяжении пяти матчей. Он также добавил, что никто в команде не сомневается в своих партнерах.

– У меня долго не получалось забить, аж пять матчей. Конечно, я нервничал. Но мы старались играть друг за друга, создавали моменты, – приводит Nhl.com/Ru слова Тарасенко. – Надо верить в свою работу и в то, что голы придут. Мы должны были забрасывать больше, чем две шайбы за матч. Но внушало оптимизм, что мы так играем.

Вообще "Сент-Луис" может еще прибавить. Мы в том году работали над тем, чтобы обрести стабильность, продолжаем и теперь. Пусть победы будут должным результатом, а не каким-то сюрпризом. Надо выходить на лед так, чтобы у тебя была железная уверенность. И сейчас это чувство у нас есть. Мы не сомневаемся в тех, кто сидит с нами в одной раздевалке. Понимаем, что даже если кто-то ошибется, за него отработают, помогут. Очень важно создать такой командный дух, иметь хорошую психологию, еще немного добавить удачи. И бороться за Кубок Стэнли.

В текущем сезоне 25-летний Тарасенко провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.