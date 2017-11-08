Владимир Тарасенко: "Радуюсь голам Овечкина и Кучерова, но постараюсь догнать их в снайперской гонке"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко дал интервью корреспонденту "СЭ" после победы над "Нью-Джерси" (3:1). По его словам, он не очень доволен стартом сезона.

- Овечкин и Кучеров прилично оторвались в снайперской гонке ...

- Молодцы ребята. За русских всегда искренне радуюсь. Мы же вместе играли в сборной. Хорошо, когда все получается. Постараюсь догнать их и попутно помогать команде.

- Вы идете по графику больше "очка за игру". Довольны стартом сезона?

- Не очень. Есть, куда совершенствоваться. Впереди – долгий чемпионат, и важно пройти его без спадов. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)