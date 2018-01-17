Владимир Тарасенко: "Рад за Кучерова и Овечкина. Хорошо, что у нас есть такие хоккеисты"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в интервью "СЭ" отметил, что его команда могла бы выступать и лучше. По его словам, он не расстроен из-за непопадания на Матч звезд.
– Как оцениваете половину сезона для себя и команды?
– Могло быть и лучше.
– За своей результативностью следите?
– У нас есть кому следить в команде, вывешивают какие-то результаты. Но я лично на этом не зацикливаюсь. Надо побеждать, не очки считать и на кого-то надеяться, а выкладываться на всю катушку.
– Приятно видеть Кучерова с Овечкиным на первых строчках рейтинга?
– Конечно, всегда радостно за своих. Хорошо, что у нас есть такие хоккеисты.
– Не расстроились непопаданию на Матч звезд?
– Зато побуду дома с семьей. Конечно, всегда приятно поучаствовать в таком празднике. Но что поделать? (Андрей СЕРЫЙ)