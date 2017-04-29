Владимир Тарасенко: "Рад, что еще один мой гол оказался важным для команды"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после второго матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" (3:2) выразил удовлетворение победой. Сам россиянин оформил дубль, включая победный гол. "Блюз" удалось сравнять счет в серии – 1-1.

– Рад, что еще один мой гол стал значимым для команды, – приводит НХЛ слова Тарасенко. – После поражения в первой встрече мы не имели права уступить сегодня. Нам удалось восстановить равновесие и к воскресенью мы успеем перезарядиться, чтобы показать свой лучший хоккей.