Владимир Тарасенко: "Помню, что на матче Евротура было намного холоднее, чем в Сент-Луисе"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в преддверии матча "Зимней классики" против "Чикаго" заявил, что испытывает неудобство с раздевалками и площадкой, построенной на бейсбольной арене, а также рассказал, как встретился с ветеранами своей команды. Сегодня стало известно, что НХЛ решила не переносить начало встречи. Игра состоится сегодня, начало – в 21.00 по московскому времени. Проведение игры оставалось под вопросом из-за погодных условий – в Сент-Луисе ожидаются дожди и гроза.

– Вид на арку и все эти небоскребы, конечно, довольно непривычный, – цитирует сайт НХЛ Тарасенко. – Хорошо, что удалось сегодня покататься. Будем надеяться, погода позволит сыграть по расписанию, а то по прогнозу пока дождь обещают. Непривычно здесь все, начиная с раздевалки и заканчивая самой площадкой. Но за сегодня, надеюсь, привыкли достаточно, чтобы завтра не испытывать с этим проблем. Помню, что на матче Евротура было намного холоднее, чем сейчас здесь.

Многие из наших ветеранов живут в Сент-Луисе, постоянно поддерживают команду, так что некоторых я уже действительно неплохо знаю. Особенно Бретта Халла и Баррета Джэкмена. С Барретом я и сам успел вместе поиграть, он ведь только что завершил карьеру. Ну а Бретт Халл есть Бретт Халл. Кстати, вчера мне удалось познакомиться с Бобби Халлом, его отцом. Пару минут очень приятно и по-доброму с ним побеседовали.