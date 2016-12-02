Владимир Тарасенко: "Получу ли я все кепки, брошенные на лед болельщиками?"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы" (5:4) поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку на протяжении всей встречи. После трех шайб россиянина фанаты "Блюз" выбросили на лед бейсболки, приветствуя автора хет-трика.

– А точно ли все эти кепки достанутся мне? – с улыбкой поинтересовался Тарасенко, отвечая на вопрос о том, что он будет делать с коллекцией бейсболок "Блюз" после хет-трика. – На самом деле, я об этом не задумывался. Сейчас я просто хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам за их великолепную поддержку. Я испытываю прекрасные чувства после сегодняшней победы, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко.