Владимир Тарасенко: "Овечкин исполнил свою мечту. Для нас это очень хороший пример"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметил, что у него будет больше мотивации на игры НХЛ после победы Александра Овечкина в Кубке Стэнли. Капитан "Кэпиталз" впервые в своей карьре завоевал этот трофей.

– Один раз мы вышли в финал конференции, что показало, как сложно играть в хоккей, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тарасенко. - Две серии и 14 матчей перед серией с "Сан-Хосе" – это довольно сложно. Мы проиграли в финале конференции, но были очень близко. Это позволило почувствовать, что успех возможен. У нас очень непростой дивизион, так что для завоевания Кубка надо обыграть команды нашего дивизиона и просто показать, что мы это можем. Это отличный мотиватор на будущее.

– Когда Александр Овечкин выиграл Кубок, праздновала вся Россия. Как гордого российского хоккеиста эта победа вас мотивировала? И захотели ли вы после этого Кубок еще сильнее?

– Это показывает, что за ним следили не только хоккейные люди и болельщики, но и вообще все. У него была мечта, и он ее исполнил. Несмотря на все трудности, он смог. Так что для нас это очень хороший пример. Теперь я хочу выиграть еще больше.