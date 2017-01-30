06:40 | ХОККЕЙ — НХЛ

Владимир Тарасенко: "НХЛ проделала великолепную работу по организации звездного уик-энда"

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Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, ставший автором гола за сборную Центрального дивизиона в полуфинальном Матче звезд НХЛ с Тихоокеанским дивизионом (3:10), подчеркнул, что команда плохо действовала в обороне. В целом россиянин отметил работу организаторов звездного уик-энда.

– С оборонительными действиями у нас, очевидно, было не все в порядке, – приводит nhl.com/ru слова Тарасенко. – Когда разница в счете составляет семь шайб, это довольно много (улыбается). Но сейчас самым главным является хорошо отдохнуть и провести время с семьей. Мы хотели получить удовольствие и одержать победу, но соперник играл лучше и заслуженно вышел в финал. Церемония оглашения списка лучших хоккеистов за всю историю была отличной, это особенный момент для хоккея. Я думаю, что НХЛ проделала великолепную работу по организации этого уик-энда.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/metropolitan-division-wins-all-star-game/c-286247608

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