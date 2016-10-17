Владимир Тарасенко: "Нет времени праздновать - скоро серия выездных матчей"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко считает, что рано делать выводы о форме команды после трех матчей регулярного чемпионата НХЛ. Все три встречи "Сент-Луис" выиграл, включая последний матч с "Рейнджерс" (3:2).

– Это был непростой период, но мы держались вместе и следовали своему плану игры, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Тарасенко, который набрал 5 (3+2) очков. – Конечно, выручал вратарь. Мы победили в итоге, так что все делали верно.

Что думаю о серии побед? Ничего. Это всего лишь три игры, а впереди их 79. Конечно, очень хорошо начать с трех побед. Но скоро у нас серия из матчей в гостях, праздновать нет времени. Всегда приятно побеждать, возвращаться в раздевалку, где все улыбаются. Мы стараемся сохранить эту серию.