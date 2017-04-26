Владимир Тарасенко: "Нэшвилл" легко обыграл "Чикаго", а это многое значит"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в преддверии старта серии второго раунда Кубка Стэнли против "Нэшвилла" заявил, что обе команды должны ожидать серьезные матчи. В первом раунде "Блюз" обыграл "Миннесоту" (4-1), а "Хищники" в четырех встречах оказались сильнее "Чикаго" (4-0).

– Это наш соперник по дивизиону, предстоят серьезные матчи для обеих команд, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Тарасенко. – Мы провели неплохую серию с "Миннесотой". Не многие ставили на нашу победу, но я всегда говорил, что нужно верить друг в друга, в наших тренеров и систему. Наша уверенность ведет нас вверх, поднимает командный дух. Мы готовы к "Нэшвиллу". Они легко обыграли "Чикаго", а это многое значит.