Владимир Тарасенко: "Недоволен последними сезонами в НХЛ. Статистика хорошая, но этого недостаточно"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко заявил, что изменил подготовку к сезону этим летом, чтобы улучшить свою игру в новом сезоне. Хоккеист отметил, что остался недоволен собой в последние годы в составе "Блюз". В прошлом сезоне 25-летний хоккеист набрал 75 (39+36) очков в 82 встречах.

– Нет, я недоволен тремя последними сезонами, – цитирует сайт НХЛ Тарасенко. – Да, у меня хорошая статистика, но этого недостаточно. Нет смысла играть, если не хочешь стать лучшим. Вот почему я по-другому работал в это межсезонье. Но у команды прежняя цель.

Конечно, это победа в Кубке Стэнли. У нас был плохой опыт в прошлом плей-офф. Мы не смогли победить, получили тяжелые уроки. Но мы готовы пойти за трофеем в этом году.

Я на этот раз попробовал меньше работать с весами, больше внимания уделил балансировке, стабилизации организма. Надо правильно питаться и следовать надлежащей программе тренировок. Сейчас чувствую себя лучше.