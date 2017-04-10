Владимир Тарасенко: "Нам не хватало Соботки"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко выразил радость по поводу возвращения в команду Владимира Соботки. Чех отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо".

– Рад за Соботку, нам его не хватало, – отметил Тарасенко в интервью официальному сайту клуба. – Он великолепный хоккеист, замечательный человек и на льду, и в жизни. Соботка техничен, обладает высоким уровнем мастерства и помогает команде. Он хорошо провел время в России. Не знаю, насколько у него накопилась усталость.

Сейчас мы сосредоточены уже на предстоящем соперничестве с "Миннесотой" в плей-офф. Команда уверена в себе, потому что смогла после не лучшей середины сезона выйти на хорошую форму. Лично для меня нет разницы в том, где проводить матчи: дома или на выезде. Можем выиграть на выезде, и это даст нам преимущество. Мы думаем только о победе в серии. Верим в тренерский штаб, в команду.