Владимир Тарасенко: "Надеюсь, НХЛ в будущем организует матчи в России"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в интервью пресс-службе НХЛ отметил, что он старается работать над реализацией. Форвард также выразил надежду, что в в будущем матчи НХЛ будут проводить в России.

– "Сент-Луис" хорошо начал сезон, "блюз" идут на первом месте в своей конференции, на втором – в лиге. В чем причины успеха?

– Стараемся играть друг за друга, и просто получаем удовольствие от хоккея.

– Как сами лично чувствуете себя? Как летом готовились, к чему отдавали предпочтение?

– Всему понемногу. Не получается много забивать, надо забивать больше. Хорошо, что команда побеждает, и хорошо, что другие ребята забивают. Стараюсь работать над реализацией.

– Ситуация с Шипачевым удивила вас?

– Я не знаю, что там происходило, но он хороший человек. Думаю, что у него все будет отлично.

– Многие считают, что ему не дали времени показать себя, не дали себя проявить.

– Не комментирую это.

– Какие цели на сезон для себя, для команды в целом?

– Стараться забивать больше, выиграть кубок и достичь чего-то индивидуального, то есть индивидуальных призов. Думаю, этого все хотят. И прогрессировать с каждым годом, иначе нет смысла играть в хоккей.

– Сейчас будут две игры регулярного чемпионата НХЛ в Стокгольме, в Швеции. Как считаете, насколько это круто для болельщиков другой страны увидеть НХЛ?

– Я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Конечно, командам будет очень тяжело летать туда-сюда. Шанс увидеть игры НХЛ выпадает раз в жизни. Надеюсь, в будущем мы увидим матчи НХЛ в России.

Напомним, что "Колорадо" проведут два матча против "Оттавы" в Швеции - 10 и 11 ноября.