Владимир Тарасенко: "Мастер-шоу Матча звезд НХЛ было немного затянуто"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко рассказал о мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ-2017. Российский форвард выступал за команду Центрального дивизиона.

– Хорошая атмосфера, есть русские ребята – было, с кем поговорить, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко. – Надеюсь, порадовали болельщиков. Теперь можем пообщаться с собой. Надо продолжать совершенствоваться и быть лучше во всем. Все это делается для болельщиков.

Может быть было немного затянуто сегодня, надо внести больше технических элементов. Побыли на льду с Сережей, Никитой и Сашей (Бобровский, Кучеров и Овечкин. – Прим. "СЭ") Пообщались, посмеялись. Не так часто удается увидеть друзей во время сезона. Не очень помню, как было на Матче звезд в прошлом году. В любом случае, будет интересно. Собраны лучшие игроки, будет интереснее.