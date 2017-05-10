Владимир Тарасенко: "Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметил, что выходить на лед с травмой во время матчей плей-офф НХЛ вполне обычное дело. "Блюз" уступили в четвертьфинале Кубка Стэнли "Нэшвиллу" со счетом 2-4 в серии.

– Говорить не о чем. Сейчас у всех есть травмы, – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. – У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону.

Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли.

Многие играют с травмами. Я видел, как многие ребята выходили на лед с переломами и прочими подобными вещами. Это я имел в виду, когда говорил, что мы близки друг к другу.

Мы все – одна семья, и нельзя просто сказать, что ты плохо себя чувствуешь и отказаться играть. Надо помогать команде и не думать о себе. Интересы команды превыше всего.