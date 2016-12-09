Владимир Тарасенко: "Идти в десятке бомбардиров - это плохо. Надо больше стараться"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после поражения от "Айлендерс" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команда слишком многое позволила сделать сопернику. Также форвард отметил, что недоволен своей результативностью - на его сету 28 (13+15) очков в 27 матчах, по этому показателю он делит места с пятого по восьмое.

- Наверное, в первую очередь на нас многое лежит, - сказал Тарасенко в интервью пресс-службе НХЛ. - У нашего звена было много моментов. Должны забивать в таких играх. У них хорошая, быстрая команда. Они воспользовались нашими ошибками, мы - нет. Надо разобраться что к чему. Завтра новый день, новая игра.

У нашего звена было много моментов. Много создавали, но не забили. Это все преходящее, надо дальше работать. В целом сыграли немного в несвойственной манере, не должны были давать шансов сопернику.

- Ваша результативность на высоте, идете в десятке лучших бомбардиров. Где берете энергию?

- В десятке - это плохо. Нужно больше стараться. Просто наслаждаемся игрой. Если выходишь на лед и не получаешь удовольствия от хоккея, ничего хорошего не получится. Ну и семья поддерживает.