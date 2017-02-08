Владимир Тарасенко: "Для "Сент-Луиса" каждая игра - как последняя"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Оттавой" (6:0) отметил, что "Блюз" ведут напряженную борьбу за выход в плей-офф.

– Хичкока больше нет в команде, но мы стараемся фокусироваться на игре и держаться вместе, – приводит официальный сайт "Сент-Луиса" слова Тарасенко. – Нужно играть за команду, за тренера от первой до последней минуты. Наше сочетание с Полом Штястны? Это получилось старое-новое звено, потому что мы уже играли вместе. Потребовалось лишь немного времени, чтобы вспомнить прежние игровые связи.

Сейчас мы в хорошем настроении, впереди у команды очень важные матчи. На самом деле мы не так много говорили о звеньях. Тренеры меняют сочетания, а наша задача играть на максимуме, показывать свой лучший хоккей, ведь с хорошими партнерами не так сложно найти химию.

Очень рад за Ваню Барбашева. Всегда приятно видеть, как кто-то забивает свой первый гол в карьере. Надеюсь, он забьет еще много. С тех пор как я играю за "Сент-Луис", мы ни разу не вели такой плотной борьбы за попадание в плей-офф. Сейчас для нас каждая игра, как последняя.