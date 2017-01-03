03:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Владимир Тарасенко: "Дело не в моих голах – у нас отличная команда"

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Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (4:1) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Российский форвард оформил дубль и был признан первой звездой поединка.

– В эпизоде в моим вторым голом партнеры создали для меня отличную возможность, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко. – Это очень важная победа для "Сент-Луиса". Дело не в моих голах. У нас отличная команда, отличный капитан, отличный голкипер. Успех в этой игре с "Чикаго" был нам необходим.

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Материалы REN-TV

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