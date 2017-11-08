Владимир Тарасенко: "300-е очко в НХЛ? Шайбу сохранил, поставлю на полочку"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко дал интервью корреспонденту "СЭ" после победы над "Нью-Джерси" (3:1). По его словам, "Блюз" хорошо отыграли в обороне.

- Хорошо, что победили, - заявил Тарасенко. – Где-то повезло, хорошо сыграли в обороне и дождались своих шансов. Впереди – тяжелые игры, надо готовиться и отдыхать .

- Залечили микротравму, о которой сообщали в СМИ?

- Да, все уже нормально.

- Сегодня вас назвали первой звездой матча - вы вновь отличились своим фирменным кистевым.

- На тренировках я постоянно его отрабатываю, но надо больше забивать.

- С чем связаны проблемы "Сент-Луиса" при реализации лишнего?

- Где-то соперник хорошо сыграл в обороне, где-то мы перемудрили, но в итоге забили важный гол в большинстве. Все довольны.

- Как отпраздновали 300-е очко, которое набрали в прошлом матче?

- Шайбу сохранил на память. Дома поставлю на полочку (улыбается). (Артем ВЕНЕВЦЕВ)