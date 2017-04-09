Владимир Соботка: "Устал читать слухи о себе, рад, что все кончилось"

Нападающий Владимир Соботка отметил, что рад вернуться в "Сент-Луис". Форвард защищал его цвета с 2010 по 2014 год, после чего перешел в "Авангард". После трех сезонов в КХЛ он вернулся в "Блюз", подписав контракт 7 апреля.

- Наконец-то все кончено. Я устал читать слухи о себе, где я буду играть в следующем сезоне, - цитирует stltoday.com Соботку. - Процесс шел слишком долго. Я рад, что все закончилось и все в порядке.

Когда я уходил из "Сент-Луиса", мне нужно было решить, где продолжать карьеру. Я не жалею об этом. Но мы с руководством сохранили хорошие отношения и неплохо общались последние годы.