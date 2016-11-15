Владимир Петров: "Макаров унаследовал лучшие черты советского хоккея"

Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров отметил, что восьмикратный чемпион мира и обладатель Кубка Канады Сергей Макаров, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, впитал в себя лучшие черты советского хоккея. Макаров является первым российский игроком, который получил приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

- Макаров отличался бомбардирскими качествами, высокой техникой, хорошей физической подготовкой и неординарным мышлением, - приводит ТАСС слова Петрова. - Все это - лучшие черты советского хоккея, которые он впитал в себя.