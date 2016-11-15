10:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Владимир Петров: "Макаров унаследовал лучшие черты советского хоккея"

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Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров отметил, что восьмикратный чемпион мира и обладатель Кубка Канады Сергей Макаров, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, впитал в себя лучшие черты советского хоккея. Макаров является первым российский игроком, который получил приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

- Макаров отличался бомбардирскими качествами, высокой техникой, хорошей физической подготовкой и неординарным мышлением, - приводит ТАСС слова Петрова. - Все это - лучшие черты советского хоккея, которые он впитал в себя.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3783988

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