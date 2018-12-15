Владимир Малахов: "Не стоит сравнивать КХЛ и НХЛ. Это сравнение дедушки с младенцем"

Бывший защитник сборных СССР и России, тренер по развитию "Айлендерс" Владимир Малахов отметил прогресс КХЛ в последнее время. При этом он призвал не проводить параллелей с НХЛ.

– В последнее время КХЛ предпринимает правильные шаги. Но не стоит сравнивать её с НХЛ. Это сравнение дедушки с младенцем – Континентальной хоккейной лиге 10 лет, а американской – больше 100. Конечно, хотелось бы, чтобы мы сравнялись с заокеанским турниром, но это не так быстро и легко, - цитирует RT Малахова.