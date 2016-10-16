Владимир Лутченко: "Бучневичу нужно усердие и терпение"

Двукратный олимпийский чемпион, скаут "Рейнджерс" Владимир Лутченко высказал мнение, что российский форвард команды Павел Бучневич должен приложить к своему таланту открытость и знание языка, чтобы заиграть в НХЛ. По его словам, главное для игрока – усердие и терпение.

– Все зависит только от Паши, от его характера и трудолюбия, – приводит "Р-Спорт" слова Лутченко. – Парень он талантливый, мастеровитый, ему надо драйва только прибавить, мощи, – этого пока не хватает. Шансы у него хорошие, главное – иметь терпение, потому что НХЛ – это такая вещь, что тебя могут и в фарм-клуб отправить, такие моменты нужно перетерпеть. И, конечно, к таланту нужно добавлять знание языка, открытость, потому что общение там важно, молчаливых там не любят, а у него есть такое порой.

Стратегия у "Рейнджерс" сейчас действительно на омоложение, но здесь все зависит от драфта. Из-за ряда обменов клуб последний раз выбирал в первом раунде в 2012 году. На последнем драфте первый выбор вообще был в третьем раунде, а ребята сейчас какие идут, посмотрите: Остон Мэттьюс, Патрик Лайне, Йессе Пулюярви. И все ведь забивают с первых же матчей в лиге.

Бучневич в двух матчах в НХЛ за "Рейнджерс" отметился результативной передачей, нанес четыре броска по воротам и заработал показатель полезности "+1".