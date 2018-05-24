Владимир Голубович: "Выходу "Вашингтона" в финал Кубка Стэнли рада вся Россия"

Известный хоккейный тренер Владимир Голубович отметил, что "Вегас" - слаженная команда, но класс игроков "Вашингтона" выше.

- Думаю, рад выходу "Вашингтона" в финал не только я, но и вся страна. Хочется пожелать удачи команде и нашим хоккеистам - Овечкину, Кузнецову и Орлову.

- В финальной серии плей-офф с "Кэпиталз" будет играть новичок лиги – "Вегас". Появление этой команды в финале – сенсация?

- "Вегас" - довольно ровная, хоть и беззвездная команда. Выход в финал говорит о ее силе, "Вегас" демонстрирует очень хорошо отлаженный коллективный хоккей, новички лиги показывают стабильные результаты по ходу всего сезона, качественно играют и в большинстве, и в меньшинстве. Несмотря на это, я думаю, что звезды "Вашингтона" должны решать исход финальной серии.



- То есть, вы видите "Вашингтон" фаворитом финала?



- Я не то чтобы называю их фаворитами, просто у "Кэпиталз" в составе находятся более мастеровитые игроки, чем в "Вегасе".



- Кто является претендентом на звание лучшего игрока плей-офф? Овечкин или Кузнецов?



- Сложно сказать, Кузнецов проводит хороший сезон, не стоит забывать об Оши, который тоже в хорошей форме. Овечкин в последних матчах выглядит сверхмотивированным, может, даже чересчур.



Думаю, если "Вашингтон" возьмет Кубок Стэнли, то звание лучшего игрока плей-офф отдадут Александру, но Кузнецов может оказать ему серьезную конкуренцию. Все зависит от того, как сложатся игры финальной серии. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Народная команда и Овечкин-Муромец. Почему "Вашингтон" стал слабее, но пробился в финал Кубка Стэнли