21:23 | Хоккей — НХЛ

Владелец "Вашингтона" жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет, а не на 15

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Владелец "Вашингтона"  Тед Леонсис заявил, что хотел бы подписать капитана команды Александра Овечкина на 15 лет, а не 13. Российский форвард перешел в "Кэпиталз" в 2005 году. Его нынешнее соглашение было заключено в 2008 году и действует до 2021 года.

- Жалею ли я о 13-летнем контракте Овечкина? Да, жалею, что это был не 15-летний контракт, - приводит слова Леонсиса журналист Стивен Вайно в Твиттере. - Дэвид Стерн позвонил мне и сказал: "Ты пожалеешь об этом. Я думал, что ты умный парень, а это самая глупая вещь, которую я видел".

Также Леонсис добавил, что сейчас о новом контракте россиянина говорить рано. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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xako81

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