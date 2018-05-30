Владелец "Вашингтона" оплатил 200 работникам клуба перелет и проживание в Вегасе

Накануне первого матча финальной серии НХЛ "Вашингтона" и "Вегаса" владелец "Кэпиталз" Тед Леонсис оплатил 200 работникам клуба перелет и проживание в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.

По данным издания перед стартом финала Леонсис разослал 200 работникам, которые сотрудничают с клубом, электронные письма со словами "Погнали в Вегас". Владелец "Вашингтона" заплатил за два чартера, за проживание и за билеты на первую или вторую игры на выбор.

- Это просто невероятно, у меня нет слов, - признался менеджер по работе с гостями "Вашингтона" Омар Кастро. – Никогда бы не подумал, что владелец компании может сделать такое. Он думает о нас как о части семьи. Я могу только сказать большое спасибо Теду и его семье за возможность и за то, что они сделали нашу работу здесь действительно запоминающейся.

Это не первый подобный случай в истории американского спорта. В 2016 году владелец бейсбольного клуба "Чикаго" помог 400 сотрудникам компании попасть на Мировую серию в Кливленд.

Отметим, что Леонсис владеет "Вашингтоном" с 1999 года – для него, как и для команды, это первый финал НХЛ в жизни.