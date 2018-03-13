Владелец "Вашингтона": "Очень горжусь Овечкиным"

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис поблагодарил нападающего команды Александра Овечкина за работу. В матче с "Виннипегом" (3:2 ОТ) россиянин забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ.

– Я уже говорил несколько лет назад, что мы не должны воспринимать Овечкина как должное, – цитирует официальный сайт НХЛ Леонсиса. – Очень здорово, что он достиг такой отметки. Приятно видеть, насколько он сфокусирован на команде, как он хорошо играет и забрасывает шайбы, принося нам победу. Это очень здорово. Я очень горжусь им.