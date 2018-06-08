Владелец "Вашингтона" об Овечкине: "Это очень по-американски – подняться на самый верх после того, как упал"

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис высоко оценил роль капитана команды Александра Овечкина в завоевании Кубка Стэнли. Сегодня ночью "Кэпиталз" выиграли пятый матч финальной серии у "Вегаса" (4:3) и оформили первый в истории Кубок Стэнли.

- Я ему говорил, что это будет нелегко. Нужно было просто продолжать верить, и я им безумно горжусь. За его верность, за желание делать для команды и для болельщиков все возможное, - приводит официальный сайт НХЛ слова Леонсиса. - Я всегда верил, что ничто не сплачивает город сильнее, чем победа спортивной команды. Вы видели, как он играл, как готовился. Как много он вложил в команду. Я об этом мечтал. Он очень уверенный в себе человек, поэтому и я всегда так в него верил. Это очень по-американски – подняться на самый верх после того, как упал. Алекс прошел через все три акта пьесы. Первый акт – ты молодой парень приходишь ниоткуда и становишься знаменитым. Второй акт – падение. Людям нравится об этом писать. Третий – это великий камбэк. Теперь у него есть кубок, и теперь он уж точно войдет в историю как один из величайших лидеров и игроков всех времен.

Напомним, Овечкин играет за "Кэпиталз" с 2005 года. Этот Кубок Стэнли стал первым в его заокеанской карьере.