Владелец "Вашингтона": "Место Овечкина в истории закреплено"

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис после победы над "Питтсбургом" (4-2 в серии) в полуфинале Восточной конференции Кубка Стэнли оценил вклад россиянина Александра Овечкина. По его словам, этот нападающий полностью состоялся и вошел в историю.

– Те люди, которые говорят об Алексе что-то негативное, не думаю, что он из-за них переживает, – цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ. – Его место в истории за ним закреплено, и теперь он говорит, что индивидуальные достижения его больше не волнуют. Он жаждет командных побед. Думаю, вы это увидели. Вы видели, с какой самоотдачей он играл и какую сделал передачу под победный гол. Это момент, который демонстрирует, что как игрок, он полностью состоялся.