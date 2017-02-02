Владелец "Вашингтона" готов отпустить Овечкина на Олимпиаду независимо от решения НХЛ

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис готов отпустить игроков клуба на Олимпиаду в Пхенчхане и без разрешения НХЛ. По словам руководителя, его могут за это наказать, но он ценит хорошие отношения с такими игроками, как Александр Овечкин, Брэйден Холтби и Никлас Бэкстрем. Напомним, что НХЛ пока не приняла решение по этому вопросу. Возможно, что лига не согласится отпустить игроков на Игры 2018 года.

- Я не знаю, какова наша внутренняя политика по этому вопросу, - цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ. - Я всем дал понять, что я думаю, и проголосую, когда дело дойдет до этого. Я считаю, что все игроки хотят поехать туда. А у нас лига хоккеистов. Если Алекс Овечкин, Брэйден Холтби и Ник Бэкстрем скажут нам, что они хотят играть за свою страну, как я могу им в этом отказать? Меня могут оштрафовать, могут наказать каким-то другим способом, но я верю в наши добрые отношения с Ником, Брэйденом и Алексом.

Гэри Беттмэн очень, очень умный человек. Он расширяет лигу, делает то, что идет ей на пользу. Я приму к сведению решение лиги. Но я предпочту поддержать хоккеистов. Меня уже тысячу раз цитировали. Я спрашивал, если Алекс решит поехать, что мне делать? Что вы хотите, чтобы я сделал? Остановил его? Как? Запер в комнате? Я даже не отвечаю на этот вопрос. Если он поедет, значит он поедет.