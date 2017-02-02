Владелец "Вашингтона" готов отпустить Овечкина на Олимпиаду независимо от решения НХЛ

Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис готов отпустить игроков клуба на Олимпиаду в Пхенчхане и без разрешения НХЛ. По словам руководителя, его могут за это наказать, но он ценит хорошие отношения с такими игроками, как Александр Овечкин, Брэйден Холтби и Никлас Бэкстрем. Напомним, что НХЛ пока не приняла решение по этому вопросу. Возможно, что лига не согласится отпустить игроков на Игры 2018 года.
- Я не знаю, какова наша внутренняя политика по этому вопросу, - цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ. - Я всем дал понять, что я думаю, и проголосую, когда дело дойдет до этого. Я считаю, что все игроки хотят поехать туда. А у нас лига хоккеистов. Если Алекс Овечкин, Брэйден Холтби и Ник Бэкстрем скажут нам, что они хотят играть за свою страну, как я могу им в этом отказать? Меня могут оштрафовать, могут наказать каким-то другим способом, но я верю в наши добрые отношения с Ником, Брэйденом и Алексом.
Гэри Беттмэн очень, очень умный человек. Он расширяет лигу, делает то, что идет ей на пользу. Я приму к сведению решение лиги. Но я предпочту поддержать хоккеистов. Меня уже тысячу раз цитировали. Я спрашивал, если Алекс решит поехать, что мне делать? Что вы хотите, чтобы я сделал? Остановил его? Как? Запер в комнате? Я даже не отвечаю на этот вопрос. Если он поедет, значит он поедет.
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Слушай, утырок, ты тут клялся-божился, что отвечать не будешь. Ан не унимаешься. Был и прямой ответ, с цитированием ника и коммента. Давай уже, иди в игнор и помалкивай там, чтоб тебя не видно и не слышно. Не трать мое время. С Монтей гавкайся - собратом по разуму
23:58 2 февраля
Werewolf
Реально человек дальше носа не видит своего. Никого вообще ничьи достижения не волнуют и при чем тут русофобия, если весь сент луис не играет. Типа чувак три года назад принижал тараса и теперь (только теперь) ему это аукнулось. Пипец логика. Да если Овечкин ни одно гола не забьет, но вашики возьмут кубок, то троца на руках будут носить. И овечкин в том числе.
23:45 2 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
И еще одна ремарочка. Хичкоку оставалась 1 победа, чтобы догнать третьего в истории по числу побед в НХЛ (и две, чтобы обойти). Дело 3-4 матчей. И перед этим его увольняют, в его последний сезон... Да, за русофобию нынче приходится дорого платить))
21:40 2 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
А так Овечкин на ОИ не нужен. Капризов, который уже побил рекорд Кузнецова, и Мозякин, который побил бомбардирский рекорд Радулова (и все снайперские) - покруче будут
21:36 2 февраля
🚀 Русские нагнут весь ми
Не, так понятно. Чем обтекать после отъезда Овечкина - лучше сказать, мол, это я сам отпустил)))
21:32 2 февраля
Werewolf
Гм.....а что за дискриминация? А Кузнецов? А Орлов? Леонсис, если отпускать, то всех, а не выборочно...... А то бледноватый вид будет потом.........
21:29 2 февраля
Восставший из пепла
Cool!
21:19 2 февраля
30 лет за ЦСКА!
RW.irk - А че Веселый? Типус под названием "Тролль обыкновенный", ничего особенного.
21:10 2 февраля
RW.irk
Веселый даже отписаться не соизволил. Видать совсем сильно расстроился
21:04 2 февраля
fifa_guru
даже не знаю как расценить такой поступок. он выглядит больше как провокация и давление на другие клубы с игроками. А что, другие игроки не хотят поехать на Олимпиаду? Да, понятно, нхл это "работа по контракту". Но Олимпиада это самый престижный турнир, где (обычно и чаще всего) выступают лучшие спортсмены мира, и за которым наблюдает весь мир. Выступить за сборную на Олимпиаде за сборную престижно, биться за медали - почетно. Думаю, Бэттмен и нхл до самого последнего будут держать всех в неведении и напряжении, дабы показать свою важную сущность и показать кто тут пуп мира. Любят это американцы :))
18:30 2 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
как гнать на трампа за его преступные указы, которые нарушают права на свободное передвижение - так люди реагируют, а как сказать аналогичные слова бетману - так языки в задницы засунули))) это я про шведского иранца в первую очередь))) видимо этому чуваку неохота ехать на олимпиаду чтобы помочь своей большой шведской семье)))
18:22 2 февраля
.BattleFish.
Тед красава, клал на все!)))
16:51 2 февраля
sergey.v1968
Уважаю человека слова - и с год назад утверждал, что отпустит, и сейчас не флюгерит. Это тебе не всякая шваль, что разместила в твиттере нечто - удалила, а теперь опять угрожает, что после 20 февраля опять разместит. Уважение Леонсису.
16:41 2 февраля
Айртон
aloveku Если других лучших не отпустят, эта Олимпиада большим трофеем считаться не будет)) Как и все другие Олимпиады до Нагано.)
16:40 2 февраля
aloveku
а вообще эту олимпиаду для РФ могут вообще закрыть, сейчас чего только не делают, на какие абсурдные шаги не идут, смотришь - диву даёшься такой вопиющей наглости, поэтому еще подождём сами ))
16:14 2 февраля
aloveku
если отпустит, у Овечкина увеличится шанс для большого трофея, ну учитывая, что другие команды своих лучших не отпустят )
16:13 2 февраля
spetrov
shur +1
15:50 2 февраля
shur
Разумные слова!
15:44 2 февраля