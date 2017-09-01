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16:54 | Хоккей — НХЛ

Владелец "Монреаля": "В душе Марков настоящий "монреалец"


Владелец "Монреаля" Джефф Молсон разочарован тем, что клубу не удалось договориться о подписании контракта с защитником Андреем Марковым.

По его словам, 38-летний россиянин, перешедший в "Ак Барс", провел в составе "Канадиенс" отличную карьеру. Напомним, что Марков выступал за клуб из Канады с 2000 по 2017 год.

– Понятно, что "Монреалю" было жаль расставаться с таким игроком, как Марков, – приводит NBC слова Молсона. – Он провел здесь хороший отрезок карьеры. В душе он настоящий "монреалец".

Но мне кажется, что решение, принятое им, было осознанным. Он движется дальше. Мы же постараемся пережить эту потерю. Клуб благодарен ему за все, что он для нас сделал.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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