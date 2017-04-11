Владелец "Лос-Анджелеса": "Благодарен Саттеру, но команда должна бороться за Кубок Стэнли каждый год"

Владелец "Лос-Анджелеса" Дэн Беккерман отметил, что уволил главного тренера Дэррила Саттера из-за плохих результатов команды в последних трех сезонах. По его словам, прошлые заслуги специалиста должны быть подкреплены следующим успехом.

- Это решение далось мне крайне тяжело и было принято после глубоких раздумий, учитывая наши достижения, - приводит Sportsnet слова Беккермана. - Но настоящее и будущее клуба - это приоритет для нас. Я не могу передать словами свою признательность Саттеру за то, что он выиграл два Кубка Стэнли. Но в последних трех сезонах мы не оправдали надежд. С таким составом "Лос-Анджелес" должен каждый год бороться за трофей.

Напомним, Саттер выиграл Кубок Стэнли с "Кингз" в 2012 и 2014 году. В последних трех сезонах команда дважды не смогла выйти в плей-офф. Об увольнении главного тренера было объявлено сегодня.